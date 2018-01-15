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В канадском зоопарке панды напали на снеговика


В Сети появилось видео, на котором три панды из зоопарка в Торонто уничтожили снеговика. Запись доступна на YouTube-странице зоопарка, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Панды Эр Шун, Цзя Панап и Цзя Юйю окружили снеговика, сначала потрогали его, погладили, потом стали разрушать фигуру, царапая ее когтями, залезая на нее и борясь друг с другом.

За три дня видео набрало более 65 тысяч просмотров.




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