В канадском зоопарке панды напали на снеговика

В Сети появилось видео, на котором три панды из зоопарка в Торонто уничтожили снеговика. Запись доступна на YouTube-странице зоопарка, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости

Панды Эр Шун, Цзя Панап и Цзя Юйю окружили снеговика, сначала потрогали его, погладили, потом стали разрушать фигуру, царапая ее когтями, залезая на нее и борясь друг с другом.

За три дня видео набрало более 65 тысяч просмотров.