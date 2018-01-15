Один из лучших портретов Пикассо будет выставлен на торги Sotheby’s

Один из лучших, по мнению экспертов, портретов испанского и французского живописца Пабло Пикассо (1881-1973) под названием "Женщина в берете и клетчатом платье (Мария-Тереза Вальтер)" будет выставлена на торги Sotheby's в Лондоне 28 февраля. Как передает Арменпресс, об этом аукционный дом сообщил в пресс-релизе, направленном в ТАСС.

Картина, написанная в том же 1937 году, что и знаменитая "Герника", станет топ-лотом на традиционных вечерних торгах, где покупатели смогут приобрести полотна импрессионистов и модернистов. На ней изображена многолетняя любовница, натурщица и муза Пикассо. За два года до создания этого портрета Вальтер (1909-1977) родила художнику дочь Майю.