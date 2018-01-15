Армения должна быть в авангарде борьбы против геноцидов: Шармазанов

На сегодняшнем заседании третьей сессии Национального Собрания Армении шестого созыва на обсуждение был вынесен проект заявления об осуждении геноцидальных действий террористических группировок в отношении представителей езидского народа на находящихся под контролем боевиков территориях Ирака. По данному вопросу был достигнут консенсус всех политических сил, представленных в НС Армении. Как передает «Арменпресс», об этом во время обсуждения проекта сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов. По его словам, в вопросах геноцидов все политические силы отбрасывают свои разногласия, и это стало в НС Армении доброй традицией. «В НС Армении сформировалась очень хорошая традиция, когда все политические силы, в том числе и оппозиционные, независимо от внутриполитических разногласий в вопросе осуждения геноцида придерживаются единого мнения», – сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов. По его словам, нет сомнений, что законопроект будет принят единогласно.

Как сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов, Армения должна быть в авангарде борьбы против геноцидов, поскольку об этом сказал с трибуны ООН президент Армении Серж Саргсян.

Он предложил провозгласить 16 января в Армении днем памяти – днем осуждения парламентом Армении геноцида езидов.