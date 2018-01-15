Армен Ашотян – о важности признания и осуждения геноцида езидского народа

На сегодняшнем заседании третьей сессии Национального Собрания Армении шестого созыва на обсуждение был вынесен проект заявления об осуждении геноцидальных действий террористических группировок в отношении представителей езидского народа на находящихся под контролем боевиков территориях Ирака. По данному вопросу был достигнут консенсус всех политических сил, представ;енных в НС Армении. Как передает «Арменпресс», об этом во время обсуждения проекта сказал зампредседателя НС Армении Армен Ашотян.

«Уверен, что подобные документы должны приниматься только подобным образом, поскольку затронутые вопросы носят общечеловеческий и гуманистический характер»,- сказал он.

По его словам, в данном аспекте надо выделить и объединить 3 момента.

«Первое – армянский народ сам пережил геноцид; второе – на территории Армении проживают представители иных национальностей, в том числе – езиды, и всяческая несправедливость в отношении этого народа должна получить четкую оценку. Самое важное, чтобы Армения, как государство, дало оценку подобным явлениям. Это не есть оценка, данная армянским народом по поводу преступлений против езидского народа, а оценка государства, которое взяло на себя роль флагмана или локомотива в вопросах международного предупреждения, признания и осуждения геноцидов»,- сказал он.

По его словам, неслучайно и то, что в 2015 году Армения иницировала глобальный форум «Против преступления геноцид».