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Число погибших от взрыва в Багдаде увеличилось до 35


По меньшей мере, 35 человек стали жертвами двух взрывов в центре Багдада в понедельник. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в твиттере "Би-Би-Си" со ссылкой на иракских медиков.

Кроме того, более 90 человек получили ранения. Ранее сообщалось о 26 погибших.

По их сведениям, взрывы устроили террористы-смертники.

Пока нет информации о том, кто организовал взрывы.

 

 




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