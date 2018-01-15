Число погибших от взрыва в Багдаде увеличилось до 35

По меньшей мере, 35 человек стали жертвами двух взрывов в центре Багдада в понедельник. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в твиттере "Би-Би-Си" со ссылкой на иракских медиков.

Кроме того, более 90 человек получили ранения. Ранее сообщалось о 26 погибших.

По их сведениям, взрывы устроили террористы-смертники.

Пока нет информации о том, кто организовал взрывы.