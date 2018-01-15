Президент Афганистана заявил, что без поддержки США кабмин страны не продержится и полгода

Президент Афганистана Ашраф Гани признал, что его страна не продержится и полугода без поддержки со стороны США. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он рассказал в интервью телеканалу CBS, которое транслировалось в воскресенье.

Президента спросили, согласен ли он с тем, что если США покинут республику, его "правительство рухнет через три дня". "С точки зрения ресурсов это абсолютно верно. Мы не будем в состоянии поддерживать нашу армию в течение шести месяцев без американской поддержки и потенциала", - отметил Гани.

США, по данным телеканала, покрывают 90% расходов оборонного бюджета Афганистана, что выражается в ежегодной военной помощи на сумму в более $4 млрд. Еще $30 млрд было потрачено на восстановление республики.

"В этой стране орудует 21 международная террористическая группировка. Посылаются десятки террористов-смертников. Есть целые "фабрики смертников". Мы находимся в осаде", - сказал Гани.