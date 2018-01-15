Президент Ирана посетит Азербайджан

Президент Ирана Роухани собирается посетить Азербайджан. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Trend.

Визит Роухани запланирован на последнюю неделю марта.

Как сообщает агентство Trend, по данным Таможенного комитета Азербайджана, торговый оборот с Ираном за январь-ноябрь 2017 года составил 229 млн долларов.