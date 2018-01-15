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Число пострадавших в школе в Перми увеличилось до 13 человек


Число пострадавших при инциденте с нападением в школе в Перми увеличилось до 13 человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил заместитель руководителя СУ СК РФ по региону Сергей Сарапульцев.

"Всего пострадавших 13, включая двух лиц, между которыми произошла поножовщина. Среди пострадавших учительница", - сказал он.




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