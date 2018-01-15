В Турции за распространение детской порнографии задержан гражданин Армении, 24-летний М.М.. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

Операция по его задержанию прошла в сотрудничестве с американской организацией «Национальный центр по поиску пропавших и подвергшихся эксплатации детей» (NCMEC). «Национальный центр по поиску пропавших и подвергшихся эксплатации детей» предоставил полиции Стамбула технические данные о детской порнографии, после чего полиции удалось установить IP-адрес компьютера, по данному адресу и был задержан гражданин Армении.

В его компьютере нашли большое количество порнографических материалов. М.М. выдвинуто обвинение в хранении и распространении порнографии. Он был задержан.

Известно, что М.М. учился в медицинском университете в Стамбуле.