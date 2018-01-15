В течение этой недели РПА начнет обсуждения кандидатуры президента Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал руководитель фракции РПА в НС Армении Ваграм Багдасарян.

«В данный момент вы не можете узнать имена претендентов, поскольку мы пока не проводили обсуждений. Как только у нас будет решение, мы сообщим об этом в течение недели»,- сказал руководитель фракции РПА в НС Армении Ваграм Багдасарян.

Он подчеркнул, что сроки избрания президента – с 28-го февраля по 10-е марта, а в НС, по всей вероятности, выборы президента состоятся 2-го марта.

На вопрос о том, есть ли ясность в вопросе кандидатуры премьер-министра, руководитель фракции РПА в НС Армении Ваграм Багдасарян сказал, что до этого должна быть выдвинута кандидатура президента. По его словам, ничего в секрете держаться не будет, все узнают о принятых решениях.

Полномочия президента Армении Сержа Саргсяна заканчиваются 9-го апреля 2018 года. По новой Конституции, до этого НС Армении изберет нового президента Армении; после окончания полномочий президента Армении Сержа Саргсяна правительство подаст в отставку. Затем НС Армении изберет нового премьер-министра, который сформирует новый кабинет министров.