На Филиппинах из-за угрозы извержения вулкана эвакуировали 9 тысяч человек

Более девяти тысяч человек были вынуждены покинуть территорию вблизи вулкана Майон на Филиппинах из-за угрозы извержения. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии поднял уровень угрозы извержения вулкана до трех по пятибалльной шкале. Утром в понедельник из вулкана вытек поток лавы, преодолевший по склону порядка 500 метров. Глава института Ренато Солидум отметил, что также зафиксирован выброс вулканического пепла.

Специалисты предупреждают, что сильное извержение вулкана может произойти в течение нескольких недель или даже дней.

Вулкан расположен в провинции Албай в 340 км от столицы Филиппин - Манилы. Его первое извержение было зафиксировано в 1616 году, а самое смертоносное - в 1814 году, тогда погибли 1,2 тыс. человек.