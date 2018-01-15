В Армении стартовали первые командирские сборы ЮВО в 2018 году

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, начались первые в 2018 году командирские сборы с командирами батальонов их заместителями.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в течение трех дней на занятиях под руководством командира соединения полковника Владимира Елканова, пройдут теоретические и практические курсы в клубе гарнизонного дома офицеров и на полигонах «Камхуд» и «Алагяз».

Офицерам будут доведены современные требования по организации учебного процесса с учетом применения методики разведывательно-ударных (огневых) контуров при применении противником оружия массового поражения. На практических занятиях будут доведены основные требования при проведении занятий с подчиненными подразделениями с демонстрацией действий тактической группы в обороне, наступлении, при совершении маршей и различных маневров.

В ходе сборов офицеры примут участие в 50 практических и теоретических занятий, по окончанию которых они пройдут аттестацию по методике, теории и практике, где сдадут более 30 нормативов по основным предметам обучения и решат около 10 тактических задач.

К участию в офицерских командирских сборах привлечено более 100 офицеров и около 50 единиц военной специальной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация.