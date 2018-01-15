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Французская компания отзывает детское питание из 83 стран из-за сальмонеллы


Более 12 миллионов упаковок сухого молока для детского питания изымаются из продажи в 83 странах в связи с заражением сальмонеллой на предприятии французской компании Lactalis, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Глава компании подтвердил масштабы заражения в заявлении, опубликованном во французских средствах информации.

Бактерия сальмонеллы была обнаружена на молочном заводе компании в декабре прошлого года. Компания немедленно приступила к отзыву продукции из продажи.

В отношении фирмы уже возбуждено несколько судебных исков родителями детей, которые, как утверждается, почувствовали себя плохо после употоребления продуктов компании.

Группа компаний Lactalis - один из крупнейших в мире производителей молочной продукции, с объемом продаж в 17 млрд евро в год.

 

 

 

 

 




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