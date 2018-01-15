Миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг на участке дороги Акна-Гиндарх
10:58, 15 Январь, 2018
Согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ 16 января проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, на участке дороги Акна-Гиндарх.
Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Арцаха.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевой помощник Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).Отмечается также, что власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.