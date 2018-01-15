«За шахматной короной»: Аронян – высококлассный шахматист. Интервью Уэсли Со «Арменпресс»

Через несколько месяцев в Берлине начнется турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам. В этот раз на нем примут участие 8 сильнейших шахматистов мира, в том числе, 2 претендентов из США – Фабиану Каруана и Уэсли Со. В преддверии турнира Уэсли Со дал интервью «Арменпресс».

- Каковы ваши ожидания от турнира претендентов?

- У меня никогда не было больших ожиданий. Что это означает? Никто не может предугадать, что случится на этом турнире. На подобных турнирах все протекает очень «остро». Даже у лучших шахматистов могут быть плохие дни и наоборот – хорошие дни бывают у плохих шахматистов. Надеюсь, что в Берлине все будет хорошо. Мы все должны попытаться.

- Кто является основным фаворитом?

- Каждая страна думает, что фаворитом является ее представитель. Кто-то является постоянным «фаворитом» для своих почитателей. В этом турнире претендентов фаворитами являются все.

- Какой подготовительный этап пройдете вы?

- Если вы имеете в виду то, как готовлюсь я, то я продолжю учиться. Как и все.

- Каким противником для вас является Левон Аронян?

- Аронян – высококлассный шахматист. Он мне нравится.