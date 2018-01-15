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В НС Армении пройдут слушания по поводу возможностей смягчения роста цен: дата известна


В НС Армении началось очередное заседание третей сессии Национального Собрания Армении шестого созыва.

«С учетом обеспокоенности в общественных и политических кругах относительно роста цен на отдельные виды товаров, а также предложений президента Армении Сержа Саргсяна в этой связи, по инициативе председателя НС РА, 23 января, в 11:00, в зале заседаний НС созываются парламентские слушания на тему “Причины роста цен на отдельные виды товаров и возможности по смягчению последствий этого”, – заявил перед началом заседания председатель НС РА Ара Баблоян.

Председатель  НС РА Баблоян попросил постоянную комиссию НС РА по экономическим вопросам совместно с другими профильными парламентскими комиссиями организовать слушания, обеспечив участие в них представителей компетентных и заинтересованных госорганов и общественных организаций.


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