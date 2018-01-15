Гавайи изменили процедуру оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях

Власти штата Гавайи изменили инструкцию по оповещению населения штата о чрезвычайных ситуациях из-за ложного срабатывания системы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета USA Today со ссылкой на руководителя местной службы по чрезвычайным ситуациям Верна Мияги.

"Мы приняли новую инструкцию по оповещению после сбоя. Активация и проверка тестовых и действительных уведомлений о приближающейся ракете теперь будет осуществляться двумя сотрудниками службы. Мы также сможем в течение секунд отменить оповещение в случае ошибки", — рассказал он.

Ранее в субботу на Гавайях было распространено сообщение, что в сторону штата летит баллистическая ракета, людей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога. Позднее Тихоокеанское командование ВС США объявило, что это сообщение было отправлено по ошибке.