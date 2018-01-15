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В состоянии здоровья гражданина Армении подвергшегося нападению в Грузии, наблюдается позитивная динамика


В состоянии здоровья гражданина Армении Артура Сукиасяна, который подвергся разбойному нападению в городе Озургети в Западной Грузии, наблюдается положительная динамика. Об этом «Арменпресс»  сообщили в посольстве Армении в Грузии.

По данным посольства, пстрадавший чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей.

13 января стало известно, что в городе Озургети в Западной Грузии неизвестные совершили нападение на бизнесмена из Армении и похитили у него крупную сумму наличных денег. Как сообщили грузинские СМИ, пострадавший – гражданин Армении, 31-летний Артур Сукиасян. В регионе Гурия он владеет несколькими магазинами. Он намеревался закупить товары на тбилисском рынке «Лило» и имел с собой крупную сумму денег.


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