Папа Римский начинает визит в Латинскую Америку

Папа Римский Франциск в понедельник начинает свой визит в Латинскую Америку. Согласно официальному расписанию визита, сначала понтифик посетит Чили (15-18 января), а затем будет в Перу до 21 января, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В Чили Франциск намерен побывать в столице Сантьяго, городах Темуко и Икике, встретиться с президентом страны Мишель Бачелет. В Перу понтифик побывает в Лиме, Пуэрто-Мальдонадо, Трухильо.

Это уже шестой визит понтифика в страны Латинской Америки. Примечательно, что в этот раз он не посещает свою родину — Аргентину. Однако власти Чили ожидают огромного потока паломников из соседней Аргентины во время визита главы Римско-католической церкви, в связи с чем принимают усиленные меры безопасности на границе.