Аббас заявил, что Восточный Иерусалим может быть столицей одной лишь Палестины

Палестинский лидер Махмуд Аббас выступил в воскресенье в Рамалле на чрезвычайном заседании Центрального совета Организации освобождения Палестины (ООП). В своей речи, которую транслирует телеканал Palestine Al Yawm, он заявил, что "Восточный Иерусалим может быть столицей только государства Палестина", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это наш город и наша земля, мы не покинем его", - указал Аббас. По его словам, "палестинцы переживают сейчас судьбоносный момент в своей истории, от которого зависит их будущее". "Мы не подчинимся диктату с чьей-либо стороны и не повторим ошибок прошлого, - подчеркнул Аббас. - Никакой "сделки века", о которой говорят американцы, не будет".

Он назвал "позором" угрозы, которые звучат в адрес палестинского народа со стороны Вашингтона, а также подверг резкой критике намерения администрации президента США Дональда Трампа прекратить финансовую помощь автономной администрации.