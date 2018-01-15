Проект «Sevup» по совмещению труда и отдыха на Севане ищет инвесторов

Туристический проект «Sevup», позволяющий совмещение труда и отдыха на берегу Малого Севана – на расстоянии 6 км от села Шоржа и на расстоянии 110 км от Еревана, будет представлен вниманию инвесторов на различных площадках. Программу вниманию конкурса Фонда развития Армении «Измени» представила группа The Lab, состоящая из архитекторов и дизайнеров. Проект занял второе место и получил денежную премию. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал руководитель группы Ара Арутюнян. По его словам, данный проект они разработали к данному конкурсу, а премию в размере 10000 долларов они направят на расширение группы с целью более детального изучения и окончательной доработки их проекта.

Как сказал руководитель группы Ара Арутюнян, отдых на берегу озера Севан обычно бывает строго сезонным, что нехорошо отражается на местной туристической инфраструктуре, и их проект послужит устранению этого недостатка и увеличению числа туристов в этом напрвалении.

««Sevup» предоставляет гостиницу и рабочее место (co-working) – это такая бизнес-модель, которая создаст множество рабочих мест для местного населения, снизив здесь безработицу. Выбор места обусловлен благоприятными климатическими и ландшафтными условиями. В зданиях современного стиля будут действовать объекты для организации активного отдыха, рестораны, кафе, виллы, co-working-территории, бассейны, плаж, леса и сады»,- представляют авторы проекта. При этом, объекты для организации активного отдыха будут открыты для общего пользования всех тех, кто пожеларт ими воспользоваться.

Возможности этого комплекса будут представлены армянским и международным организациям: в co-working-территории планируются отдельные рабочие кабнеты, 2 конференц-зала.

Как сказал руководитель группы Ара Арутюнян, преимуществом их проекта является социальная ответственность, заложенная в основе проекта. На крышах зданий они планируют установить солнечные панели, постепенно переводя весь комплекс на солнечное электроснабжение.

Будет внедрена система по использованию дождевой воды для полива садов. «Здесь будет магазин сувениров, где местные умельцы смогут продавать свои изделия. Мы организуем очистку побережья и озера Севан, будем развивать экотуризм. Застройка будет проводиться в лесополосе, однако вырубки деревьев проодиться не будет, наоборот, будут высажены новые. Здания и территория будут соответствовать условиям, необходимым для лиц с ограниченными возможностями»,- сказал он.

Для осуществления программы потребуется 2.5 гектара земли, застройка займет 4.400 кв м. стоимость проекта - 3.5 млн долларов, капитал, по предварительным расчетам, обернется за 4 года. «Работа начнется, как только найдем инвесторов, если все пойдет гладко, строительство завершим за 2 года»,- сказал руководитель группы Ара Арутюнян.