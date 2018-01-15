На территории Армении имеются труднопроходимые дороги: на КПП в Ларсе скопилось 267 автомобилей

МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:40 15-го января на территории Армении имеются труднопроходимые дороги. 15-19-го января в значительной части областей ожидаются слабые осадки с перерывами. Временами возможны порывы ветра до 15-20 м/с. На некоторых дорогах республики – местами гололед. Труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, Воскепар-Ноемберян и перевал Варденяц.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с бщественностью МЧС Армении, на дороге Сисиан-Горис – местами гололед. На дороге Горис-Капан – туман. В Гаваре идет слабый снег.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта.-0-/35/

Согласно информации, полученной из МЧС Северной Осетии, по положению на 08:00 15-го января на КПП в Ларсе скопилось 267 автомобилей: 210 грузовых и 57 пассажирских.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.