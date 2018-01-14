В Армении танкисты ЮВО провели более 500 стрельб из штатного вооружения в 2017 году

Танковые подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, за истекший 2017 год провели более 200 боевых стрельб штатными снарядами в ходе полевых занятий, тактических базовых и международных учений ОДКБ «Поиск и Взаимодействие-2017».

При подготовке к соревнованиям в конкурсе «танковый биатлон» военнослужащие выполнили свыше 300 огневых тренировок с выполнением боевых стрельб из всего вооружения танков Т-72Б по наземным и воздушным низколетящим целям, имитирующих колонны бронетехники, группы пехоты и вертолеты незаконных вооруженных формирований условного противника.

Как Арменпресс сообщили в пресс-службе Южного военного округа, занятия по тактико-специальной, огневой подготовке и учения проводились на высокогорных полигонах российской военной базы «Камхуд» и «Алагяз», а также на полигоне Министерства обороны Армении «Баграмян». Танкисты освоили новые формы и способы выполнения огневых задач во взаимодействии с силами и средствами противовоздушной обороны, артиллерии, истребительной, армейской и беспилотной авиации.

Особенностью проводимых занятий и учений является местность высота от 1,5 до 2,5 тыс. метров над уровнем моря, влияющая на физические показатели личного состава, технические и баллистические характеристики применения вооружения и военной техники.

Всего за 2017 учебный год танкисты российского соединения в Закавказье израсходовали около 10 тыс. снарядов, где более 30 процентов боевых стрельб проводилось в ночное время суток.

В текущем 2018 году на занятиях по боевой подготовке танкистами будут использоваться методы ведения «боя в городе» с применением опыта современных вооруженных конфликтов, а также в составе разведывательно-ударных (огневых) контуров.