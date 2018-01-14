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Пожар в  Канакере потушен  


14 января в 13:17 часов в МЧС РА  поступило сообщение о том, что в Канакере  горит крыша одного из домов на 5-й улице.

На  место выехали 2 боевых расчета и группа реагирования ЧС.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА,  пожар был купирован в 13:29 часов, потушен – в  13:43.

Сгорели деревянные  конструкции крыши (30 кв/м) и заготовленные  на крыше дрова (4 кв/м).




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