Пожар в  Канакере потушен  

14 января в 13:17 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в Канакере горит крыша одного из домов на 5-й улице.

На место выехали 2 боевых расчета и группа реагирования ЧС.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, пожар был купирован в 13:29 часов, потушен – в 13:43.

Сгорели деревянные конструкции крыши (30 кв/м) и заготовленные на крыше дрова (4 кв/м).