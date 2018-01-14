Замминистра подарил генсекретарю IRENA футболку Генриха Мхитаряна

Замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Айк Арутюнян подарил генсекретарю Международного агентства возобновляемой энергетики (IRENA) футболку Генриха Мхитаряна.

Как передает Арменпресс, об этом замминистра написал в Facebook, отметив, что представитель IRENA с удовольствием принял подарок. «Спасибо Генриху за автограф», - написал Айк Арутюнян.

В Абу Даби (ОАЭ) в эти дни проходит VIII сессия Международного агентства возобновляемой энергетики.

Замминистра проводит двусторонние встречи, в том числе и генсекретарем IRENA, обсуждая планы и на 2018 год и программу сотрудничества с организацией.