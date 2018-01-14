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Замминистра подарил генсекретарю IRENA футболку Генриха Мхитаряна


Замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Айк Арутюнян  подарил генсекретарю Международного агентства  возобновляемой энергетики (IRENA) футболку Генриха Мхитаряна.

Как  передает Арменпресс, об этом замминистра написал в  Facebook, отметив, что представитель IRENA с удовольствием принял подарок. «Спасибо Генриху  за автограф», - написал Айк Арутюнян.

В Абу Даби (ОАЭ) в эти дни проходит VIII сессия Международного агентства  возобновляемой энергетики.

Замминистра проводит двусторонние  встречи, в том числе и генсекретарем IRENA, обсуждая планы  и на 2018 год и программу сотрудничества с организацией.




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