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Прощание  с видным сотрудником СНБ Рафиком Заргаряном состоится в эчмиадзинской  церкви Шогакат


12 января скончался видный деятель СНБ Армении, генерал-майор Рафик Ваагнович Заргарян.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  СНБ.

Рафик Ваагнович Заргарян родился в 1948г. в Эчмиадзине. В 1977г. прошел службу  в органах безопасности, занимал разные  должности. В 1998г. был назначен начальником Главного управления военной контрразведки. Награжден государственными медалями РА, грамотами СНБ и др.

Коллектив  Национальной службы  безопасности Армении скорбит по кончине Рафика Ваагновича Заргаряна и выражает глубокое  соболезнование его семье, родным и близким.

Панихида состоится 14 января в 18.00 часов в ереванской церкви св.Ованеса в Конде, прощание – 15 января в 12:30 в эчмиадзинской  церкви Шогакат.




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