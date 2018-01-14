Прощание  с видным сотрудником СНБ Рафиком Заргаряном состоится в эчмиадзинской  церкви Шогакат

12 января скончался видный деятель СНБ Армении, генерал-майор Рафик Ваагнович Заргарян.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе СНБ.

Рафик Ваагнович Заргарян родился в 1948г. в Эчмиадзине. В 1977г. прошел службу в органах безопасности, занимал разные должности. В 1998г. был назначен начальником Главного управления военной контрразведки. Награжден государственными медалями РА, грамотами СНБ и др.

Коллектив Национальной службы безопасности Армении скорбит по кончине Рафика Ваагновича Заргаряна и выражает глубокое соболезнование его семье, родным и близким.

Панихида состоится 14 января в 18.00 часов в ереванской церкви св.Ованеса в Конде, прощание – 15 января в 12:30 в эчмиадзинской церкви Шогакат.