В Армении пройдут отборочные этапы в 10 конкурсах «АрМИ-2018»

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в текущем году примут участие в 10 отборочных этапах конкурсов Армейских международных игр «АрМИ-2018».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службы Южного военного округа, командованием соединения в течение зимнего периода будут проведены состязания среди военнослужащих подразделений для участия в отборочных этапах конкурсов «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Верный друг» и др. с целью выявления лучших военнослужащих специалистов и формирования лучших экипажей и расчетов, которые примут участие на окружных и всероссийских состязаниях.

Подготовка и проведение состязаний проводится на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз» офицерами и инструкторами военной базы ЮВО, принимавшими ранее участие во всероссийских и международных состязаниях. Занятия проводятся в сложных климатических условиях на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря.

В подготовке к соревнованиям и первом отборочном этапе конкурсов «АрМИ-2018» принимают участие более 500 военнослужащих и более 100 единиц военной специальной техники, в том числе и авиационной.