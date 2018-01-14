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В Армении будет работать Выездная приемная объединенного стратегического командования ЮВО


На территории Республики Армения 16 января будет работать Выездная приемная командования ЮВО.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, выездная приемная объединенного стратегического командования ЮВО проведет консультации для военнослужащих и членов их семей, а также для лиц гражданского персонала и граждан, уволившихся из Вооруженных Сил РФ.

Граждан готовы выслушать специалисты отдела (по работе с обращениями граждан) Общественной приемной Минобороны России в ЮВО, а также представители обеспечивающих структур округа.

Руководство Выездной приемной осуществляет юрисконсульт временно исполняющая обязанности начальника отдела (по работе с обращениями граждан общественной приемной Министерства обороны Российской Федерации) Марина Сорокина и ведущий юрисконсульт Приемной Виктор Мазур.

Всего в 2017 году Выездные приемные командования ЮВО работали во Владикавказском, Ставропольском, Ростовском гарнизонах. Всего специалисты приняли более 900 граждан.

 




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