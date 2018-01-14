14 января в 13:17 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в Канакере горит крыша одного из домов на 5-й улице.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, на место выехали 2 боевых расчета и группа реагирования ЧС.

Министерство предоставит дополнительную информацию.