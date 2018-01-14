В ближайшие 5  дней погода будет нестабильной – Гагик Суренян прогнозирует весну с 20 января

14 января днем и 15-19 января на значительной территории республики время от времени ожидаются осадки, в отдельных районах усиление ветра до 15-20 м/с.

Ветер северо-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха 14-15 января днем понизится на 4-6 градусов, а 17-18 января на столько же повысится.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в Ереване 14 января ночью погода ожидается без осадков. 14 января днем и 15-19 января время от времени ожидаются слабые осадки, по ночам – в виде мокрого снега.

Глава Гидрометцентра МЧС РА Гагик Суренян записал на своей странице в Facebook: «Считайте, что с 20 января настает весна».