Время в Ереване: 11:07:36,   14 Январь

В ближайшие 5  дней погода будет нестабильной – Гагик Суренян прогнозирует весну с 20 января


14 января  днем и 15-19  января на значительной  территории республики  время от времени  ожидаются осадки,  в отдельных районах усиление  ветра до  15-20 м/с.

Ветер северо-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура  воздуха 14-15 января днем понизится на 4-6  градусов, а 17-18 января  на столько же повысится.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА,  в Ереване   14 января ночью погода ожидается без осадков. 14 января днем и  15-19 января  время от времени  ожидаются слабые осадки, по ночам – в виде мокрого снега.

Глава Гидрометцентра МЧС РА Гагик  Суренян записал на своей  странице в Facebook: «Считайте, что с 20 января настает весна».




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации