Состояние  водителя машины, упавшей в  овраг в Гаваре, тяжелое

14 января в 03:52 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что близ местечка «Салои ванк» в Гаваре (Гегаркуникская область) произошло ДТП, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что на 44 км дороги Севан-Мартуни Mercedes с г/н 16 QQ 888 (водитель Т.Г., 1992 г/р) съехала с проезжей части и свалилась в овраг. Водителя выбросило из машины на лежащие рядом камни.

Спасатели вытащили водителя и доставили к машине скорой помощи.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, Т.Г. госпитализирован в Гаварский МЦ, где медики оценили его состояние как тяжелое.

Спасатели обесточили машину и перекрыли подачу газа.