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Состояние  водителя машины, упавшей в  овраг в Гаваре, тяжелое


14 января в 03:52 часов в МЧС РА  поступило сообщение о том, что близ местечка «Салои ванк» в Гаваре (Гегаркуникская область) произошло ДТП, есть пострадавшие,  необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет. 

Выяснилось, что на 44 км дороги Севан-Мартуни Mercedes с г/н 16 QQ 888 (водитель Т.Г., 1992 г/р) съехала с проезжей части и свалилась в  овраг. Водителя  выбросило из машины на лежащие  рядом камни. 

Спасатели вытащили водителя и доставили к  машине  скорой  помощи.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, Т.Г. госпитализирован в Гаварский  МЦ, где  медики оценили его состояние  как  тяжелое.

Спасатели обесточили машину  и перекрыли подачу газа.




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