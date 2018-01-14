Пожарные потушили огонь на травяных участках
13-14 января в Центр кризисного управления МЧС РА поступали сообщения о случаях возгорания на травяных участках в разных районах республики.
Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в Дилижане (Тавушская область) сгорело 800 кв/м, в селе Пушкино Лорийской области – около 2000 кв/м травы.
Все возгоревшиеся участки потушены.
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