Пожарные  потушили огонь на травяных участках

13-14 января в Центр кризисного управления МЧС РА поступали сообщения о случаях возгорания на травяных участках в разных районах республики.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в Дилижане (Тавушская область) сгорело 800 кв/м, в селе Пушкино Лорийской области – около 2000 кв/м травы.

Все возгоревшиеся участки потушены.