Время в Ереване: 11:07:36,   14 Январь

Цикл мероприятий «Новый год в Ереване 2018» завершился праздничной  концертной  программой


Цикл мероприятий «Новый год в Ереване 2018» завершился праздничной  концертной  программой «Мой  Новый и Старый год», организованной  на площади Свободы.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана, добавив: «По инициативе мэрии Еревана в течение последнего месяца в столице прошел ряд мероприятий – как для  детей, так и для  взрослых.

В Старый новый год горожан порадовали популярные эстрадные  и народные коллективы и певцы. Площадь Свободы превратилась в огромную танцевальную площадку.

Присутствующие  отметили, что с удовольствием участвовали в юбилейных мероприятиях 2018 года – в Новогодних и Рождественских праздниках».

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации