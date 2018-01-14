Цикл мероприятий «Новый год в Ереване 2018» завершился праздничной концертной программой «Мой Новый и Старый год», организованной на площади Свободы.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана, добавив: «По инициативе мэрии Еревана в течение последнего месяца в столице прошел ряд мероприятий – как для детей, так и для взрослых.

В Старый новый год горожан порадовали популярные эстрадные и народные коллективы и певцы. Площадь Свободы превратилась в огромную танцевальную площадку.

Присутствующие отметили, что с удовольствием участвовали в юбилейных мероприятиях 2018 года – в Новогодних и Рождественских праздниках».