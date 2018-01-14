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На  территории  Армении есть труднопроходимые дороги. Дорога  Степанцминда-Ларс закрыта


МЧС РА предупреждает, что по данным на 11:00 часов 14 января на территории  Армении есть труднопроходимые дороги.

14 января  ночью и 17 января погода ожидается без осадков. 14 января  днем и 15-16  января на значительной  территории республики  время от времени  ожидаются осадки,  в отдельных районах усиление  ветра до  15-20 м/с.

Автодорога  Сотк-Карвачар и перевал Варденяц  труднопроходимы. 

В районе Эчмиадзина, в городе Армавир, на возвышенностях Лорийской области, на межобщинной дороге близ села Ланджик Ширакской области, на автодорогах  Сотк-Карвачар и Горис-Капан туман.

 На дороге Сисиан-Горис местами  гололед.

Всем  водителям рекомендуется  ездить исключительно с зимними шинами.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в на территориях Ноемберяна и Иджевана Тавушской области, в районе Ашоцка Ширакской области, в Апаране, Арагаце Арагацотнской области, в городах Гюмри Ширакской области, Степанаван и Спитак Лорийской  области идет снег.  

Согласно информации  департамента ЧС Министерства внутренних дел  Грузии и Центра кризисного управления Южной  Осетии МЧС России, дорога Степанцминда-Ларс  закрыта для  всех видов транспорта.

По данным Центра кризисного управления Южной  Осетии МЧС России на 11.00 часов 14 января, на российской стороне стоят 208 единиц транспорта – 183  грузовика и 25 пассажирских машин.




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