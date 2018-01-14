На  территории  Армении есть труднопроходимые дороги. Дорога  Степанцминда-Ларс закрыта

МЧС РА предупреждает, что по данным на 11:00 часов 14 января на территории Армении есть труднопроходимые дороги.

14 января ночью и 17 января погода ожидается без осадков. 14 января днем и 15-16 января на значительной территории республики время от времени ожидаются осадки, в отдельных районах усиление ветра до 15-20 м/с.

Автодорога Сотк-Карвачар и перевал Варденяц труднопроходимы.

В районе Эчмиадзина, в городе Армавир, на возвышенностях Лорийской области, на межобщинной дороге близ села Ланджик Ширакской области, на автодорогах Сотк-Карвачар и Горис-Капан туман.

На дороге Сисиан-Горис местами гололед.

Всем водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в на территориях Ноемберяна и Иджевана Тавушской области, в районе Ашоцка Ширакской области, в Апаране, Арагаце Арагацотнской области, в городах Гюмри Ширакской области, Степанаван и Спитак Лорийской области идет снег.

Согласно информации департамента ЧС Министерства внутренних дел Грузии и Центра кризисного управления Южной Осетии МЧС России, дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта.

По данным Центра кризисного управления Южной Осетии МЧС России на 11.00 часов 14 января, на российской стороне стоят 208 единиц транспорта – 183 грузовика и 25 пассажирских машин.