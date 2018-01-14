Жизни бизнесмена Артура Сукиасяна, подвергшегося разбойному  нападению в Грузии, ничто не  угрожает

Жизни гражданина РА, бизнесмена Артура Сукиасяна, подвергшегося разбойному нападению в городе Озургети в Грузии, ничто не угрожает. Об этом Арменпресс сообщили в посольстве РА в Грузии, отметив:

«Посольство Армении в Грузии поддерживает постоянную связь как с пострадавшим и его родственниками, так и с правоохранительными органами. Артура Сукиасяна уже перевезли из Озургети в Батуми, в больницу. Он находится под наблюдением врачей, и его жизни ничто не угрожает. По свидетельству медиков, он должен находиться под их наблюдением дня два, потом его выпишут. Генконсул в Грузии уже навестил пострадавшего».

В грузинском городе Озургети неизвестные лица напали на армянского бизнесмена, требуя крупную сумму. Как сообщили Арменпресс в ИА «Новости Грузии», об этом сообщил «Рустави-2».

Пострадавший – 31-летний гражданин Армении Артур Сукиасян. Владеет несколькими магазинами в Гурийском районе. 13 января утром Сукиасян подвергся нападению у подъезда своего дома. Двое неизвестных в масках тупым орудием нанесли удар по голове и отняли 30 тысяч лари (около 11.7 тысяч долларов). Бизнесмен собирался отправиться на рынок «Лило» для закупки товаров для своих магазинов, поэтому при себе имел крупную сумму денег.