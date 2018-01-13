Время в Ереване: 11:07:36,   14 Январь

Эрдоган объявил о намерении начать новую операцию в Сирии


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении перед соратниками из партии «Справедливость и развитие» заявил, что турецкая армия готовится к новой операции против  курдских сил PYD/YPG в Сирии. Операция намечена на ближайшую неделю.

Как  проедает Арменпресс, об этом пишет Hürriyet.

Эрдоган обвинил США в том, что они поставили боевикам PYD/YPG 49000 грузовиков с оружием.

«Мы в курсе  этого. Мы также в курсе  того, что оружие боевикам поставляется и воздушным путем – 2 тыс. самолетов. Часть оружия уже реализована на  черном рынке, другая используется против  нас», - сказал он.

Он отметил, что они готовы сотрудничать с США в регионе, но это невозможно делать в одиночку. «Пригрели змею на груди… Если США так  уверены в  этой  змее, то мы сами позаботимся о себе», - сказал Эрдоган.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации