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Арда Туран официально покинул «Барселону»


Полузащитник каталонской «Барселоны» Арда Туран официально покинул этот клуб.

Как  передает Арменпресс, 30-летний турок будет выступать на платной  основе, за «Стамбул Башакшехир» до 2020г. 

Арда Туран перешел в «Барселону» в 2015г., сыграл в составе этой  команды 55 матчей, забил 15 голов.




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