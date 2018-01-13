Арда Туран официально покинул «Барселону»
Полузащитник каталонской «Барселоны» Арда Туран официально покинул этот клуб.
Как передает Арменпресс, 30-летний турок будет выступать на платной основе, за «Стамбул Башакшехир» до 2020г.
Арда Туран перешел в «Барселону» в 2015г., сыграл в составе этой команды 55 матчей, забил 15 голов.
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