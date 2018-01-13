Страниц в соцсетях у кандидата в президенты Путина не будет

Страниц и аккаунтов в соцсетях у кандидата в президенты России Владимира Путина не будет, только официальный сайт предвыборного штаба, сообщил телеканалу RT пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».



"Официальных или личных страниц и аккаунтов, в том числе и канала в Telegram, у кандидата в президенты Владимира Путина не будет, только официальный сайт предвыборного штаба. Как рассказал специально для RT пресс-секретарь предвыборного штаба Андрей Кондрашов, всю работу соцсетей будут обеспечивать волонтёры и сторонники Путина", — говорится в сообщении в телеграмм-канале RT.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.