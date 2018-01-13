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В Казахстане мыши погрызли деньги в банкомате


Пара мышей забралась в банкомат одного из казахстанских банков и попортила находившуюся там наличность, свидетельствует видео в социальных сетях, на котором запечатлен момент вскрытия кассеты банкомата, где находились грызуны и ворох испорченных банкнот.

Банк подтвердил факт инцидента с мышами. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Действительно, в одном из банкоматов, расположенном неподалеку от Астаны, в процессе инкассации была обнаружена пара мышей, судя по всему, искавших убежище от суровых погодных условий. В данный момент мы выясняем все подробности случившегося. Грызунам ничто не угрожает", — приводит комментарий банка информационный портал nur.kz.

В банке не уточнили размер материального ущерба, однако, по оценкам некоторых СМИ, он составляет не менее 100 тысяч тенге (около 300 долларов).




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