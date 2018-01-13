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В Индии перевернулась лодка с 40 школьниками


По меньшей мере четверо детей погибли, после того как лодка опрокинулась у западных берегов Индии, сообщает индийское агентство ANI.

Инцидент произошел в субботу утром у берегов города Дахану в западном штате Махараштра. По данным агентства, в момент происшествия в лодке находилось 40 школьников, 25 удалось спасти. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

В настоящий момент в районе происшествия ведутся поисково-спасательные операции.




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