На линии соприкосновения Азербайджан применил крупнокалиберные минометы

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил в течение 7-13 января противник нарушил режим прекращения огня около 200 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2000 выстрелов.Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Минобороны Арцаха

Кроме стрелковых орудий Азербайджан применил также крупнокалиберные минометыи снайперские винтовки.

Передовые части Армии обороны Арцаха уверенно выполняют поставленные перед ними боевые задачи, в случае необходимости прибегая к ответным действиям.