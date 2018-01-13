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На линии соприкосновения Азербайджан применил крупнокалиберные минометы


На линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил в течение 7-13 января противник  нарушил режим прекращения огня около 200 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2000 выстрелов.Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  Минобороны  Арцаха

Кроме стрелковых орудий Азербайджан применил также  крупнокалиберные минометыи снайперские  винтовки.

Передовые  части Армии обороны  Арцаха уверенно выполняют поставленные перед ними боевые задачи, в случае необходимости прибегая к ответным действиям.




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