Представитель ОБСЕ по вопросам медиа Харлем Дезир считает чрезвычайно тревожащими нападки на свободные СМИ в Азербайджане – в частности, заключение азербайджанского журналиста АфганаМухтарлы на 6 лет.

Как сообщили Арменпресс в ОБСЕ, Харлем Дезир заявил, что подобный приговор – это открытое нападение на свободные СМИ.

«Попытки замалчивания независимых журналистов неприемлемы. Надеюсь, это решение будет пересмотрено», - сказал Дезир, который и прежде не раз призывал азербайджанские власти снять все обвинения против Мухтарлы.

АфганМухтарлы известен как критик политики руководства Азербайджана. С 2014 года вынужденно проживает в Тбилиси.

В мае-2017 он исчез. Семья обратилась в полицию. Он был обнаружен в Баку и арестован. Мухтарлы заявил, что его похитили в центре Тбилиси неизвестные в гражданском, которые жестоко избили его, завязали глаза, запихнули в машину, а на азербайджанской границе – в другую, где с ним заговорили на азербайджанском языке. В машине ему подложили большую сумму денег. В Азербайджане его обвинили в незаконном обороте денег и пересечении границы.

12 января бакинский суд приговорил журналиста АфганаМухтарлы к 6 годам лишения свободы.