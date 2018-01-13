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Харлем Дезир считает чрезвычайно тревожащими нападки на свободные СМИ в Азербайджане


Представитель ОБСЕ  по вопросам медиа Харлем Дезир считает чрезвычайно тревожащими нападки на свободные  СМИ в Азербайджане – в частности, заключение азербайджанского журналиста АфганаМухтарлы на 6 лет.

Как сообщили Арменпресс в ОБСЕ, Харлем Дезир заявил, что подобный приговор – это открытое  нападение на свободные СМИ.

«Попытки замалчивания независимых  журналистов неприемлемы. Надеюсь, это решение  будет пересмотрено», - сказал Дезир, который и прежде не раз призывал азербайджанские  власти снять все  обвинения  против  Мухтарлы.

АфганМухтарлы  известен как критик политики руководства Азербайджана. С 2014 года вынужденно проживает в Тбилиси.

В мае-2017 он исчез. Семья  обратилась в полицию. Он был обнаружен в Баку и арестован. Мухтарлы заявил, что его похитили в центре  Тбилиси неизвестные в гражданском, которые  жестоко избили его, завязали глаза, запихнули в машину, а на азербайджанской границе – в другую, где с ним заговорили на азербайджанском языке. В машине ему подложили большую сумму денег. В Азербайджане его обвинили в незаконном обороте  денег и пересечении границы.

12 января бакинский суд приговорил журналиста АфганаМухтарлы к 6 годам лишения  свободы.


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