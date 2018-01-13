В Ереване ожидаются осадки в виде мокрого снега
13:04, 13 Январь, 2018
На территории Армении 13 января днем и 14 января ночью погодаожидаетсябезосадков. 14 января днем и 15-18 января на значительной территории республики время от времени ожидаются слабые осадки.
Ветер северо-западный, скорость 3-8 м/с.
Как сообщили Арменпресс в Гидрометцентре МЧС РА, в отдельных районах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха 14-15 января днемпонизится на 2-3 градуса, а 17-18 января на столько же повысится.
В Ереване 13 января днем и 14 января ночью погодаожидаетсябезосадков.14 января днем и 15-18 января время от времени ожидаются слабые осадки, по ночам – в виде мокрого снега.