В Ереване ожидаются осадки в виде мокрого снега

На территории Армении 13 января днем и 14 января ночью погодаожидаетсябезосадков. 14 января днем и 15-18 января на значительной территории республики время от времени ожидаются слабые осадки.

Ветер северо-западный, скорость 3-8 м/с.

Как сообщили Арменпресс в Гидрометцентре МЧС РА, в отдельных районах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха 14-15 января днемпонизится на 2-3 градуса, а 17-18 января на столько же повысится.

В Ереване 13 января днем и 14 января ночью погодаожидаетсябезосадков.14 января днем и 15-18 января время от времени ожидаются слабые осадки, по ночам – в виде мокрого снега.