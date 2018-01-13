Время в Ереване: 11:07:36,   13 Январь

В Ереване ожидаются осадки в виде мокрого снега


На территории Армении 13 января днем и 14 января ночью погодаожидаетсябезосадков.  14 января днем и  15-18 января на значительной территории республики  время от времени  ожидаются слабые осадки.

Ветер северо-западный, скорость 3-8 м/с. 

Как сообщили Арменпресс в Гидрометцентре МЧС РА, в отдельных районах ожидается усиление  ветра  до  15-20 м/с.

Температура  воздуха 14-15 января днемпонизится на 2-3 градуса, а 17-18 января  на столько же повысится.

В Ереване 13 января днем и 14 января ночью погодаожидаетсябезосадков.14 января днем и  15-18 января  время от времени  ожидаются слабые осадки, по ночам – в виде мокрого снега.




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