В одной из ванадзорских квартир обнаружен обгоревший труп
13:01, 13 Январь, 2018
13 января в Спасательскую службу МЧС РА поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома №3 в пер.Нерсисян в Ванадзоре вспыхнул пожар, на месте обнаружен труп.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,на место выехал боевой расчет и оперативная группа пожарно-спасательской службы.
Выяснилось, что в квартире 40 дома №3 (принадлежащей А.М. 1931 г/р) в пер.Нерсисян в Ванадзоре вспыхнул пожар.
Огонь был купирован в 11:01 часов.
Полностью сгорела квартира с имуществом.
В гостиной обнаружен обгоревший труп А.М.