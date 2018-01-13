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В одной из ванадзорских квартир обнаружен обгоревший труп


13 января  в Спасательскую службу МЧС РА  поступило сообщение о том, что  в одной из квартир дома №3 в пер.Нерсисян в Ванадзоре вспыхнул пожар, на месте обнаружен труп.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  МЧС РА,на место выехал боевой расчет и оперативная группа пожарно-спасательской службы.

Выяснилось, что в квартире 40 дома №3 (принадлежащей А.М. 1931 г/р)  в пер.Нерсисян в Ванадзоре вспыхнул пожар.

Огонь был купирован в 11:01 часов.

Полностью сгорела квартира с имуществом.

В гостиной обнаружен обгоревший труп А.М.




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