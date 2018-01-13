В одной из ванадзорских квартир обнаружен обгоревший труп

13 января в Спасательскую службу МЧС РА поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома №3 в пер.Нерсисян в Ванадзоре вспыхнул пожар, на месте обнаружен труп.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,на место выехал боевой расчет и оперативная группа пожарно-спасательской службы.

Выяснилось, что в квартире 40 дома №3 (принадлежащей А.М. 1931 г/р) в пер.Нерсисян в Ванадзоре вспыхнул пожар.

Огонь был купирован в 11:01 часов.

Полностью сгорела квартира с имуществом.

В гостиной обнаружен обгоревший труп А.М.