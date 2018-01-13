Арестован обвиняемый в мошенничестве

В результате розыскных мероприятий сотрудниками Эребунийского отдела полиции РА в одном из домов на ул. Хоренаци обнаружен и подвергнут приводу житель Еревана Артур Акопян (1963 г/р).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, с 7 июня 2017г. Акопян разыскивается по обвинению в мошенничестве.

В качестве меры пресечения в отношении Акопяна применено заключение под стражу. Материалы по делу представлены в следственные органы, а сам преступник препровожден в УИУ «Нубарашен».