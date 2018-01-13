Время в Ереване: 11:07:36,   13 Январь

Арестован обвиняемый в мошенничестве


В результате  розыскных мероприятий сотрудниками Эребунийского отдела  полиции РА  в одном из домов  на ул. Хоренаци обнаружен и подвергнут приводу житель Еревана Артур Акопян (1963 г/р).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  полиции РА, с 7 июня 2017г. Акопян разыскивается по обвинению в мошенничестве.

В качестве  меры  пресечения в отношении Акопяна применено заключение под стражу. Материалы по делу представлены в следственные  органы, а сам преступник препровожден в УИУ «Нубарашен».




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