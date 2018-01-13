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Коби Брайан станет телеведущим


Легендарный игрок «Лос-Анджелес лейкерс»  (NBA)Коби Брайан  станет телеведущим.

Как  передает Арменпресс, в эфире ESPN Брайан будет вести аналитическую передачу под названием Detail, премьера  которой  состоится в марте.

За свою карьеру Брайан 5 раз был обладателем Кубка NBA, 16 раз удостаивался звания «звезды», 15 раз входил в символическую сборную All-NBA и 12 раз – All-Defensive.




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