Легендарный игрок «Лос-Анджелес лейкерс» (NBA)Коби Брайан станет телеведущим.

Как передает Арменпресс, в эфире ESPN Брайан будет вести аналитическую передачу под названием Detail, премьера которой состоится в марте.

За свою карьеру Брайан 5 раз был обладателем Кубка NBA, 16 раз удостаивался звания «звезды», 15 раз входил в символическую сборную All-NBA и 12 раз – All-Defensive.