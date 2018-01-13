Тиллерсон обсудит с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию в Сирии и Йемене

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что обсудит с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром в Вашингтоне ситуацию в Сирии и Йемене. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Очевидно, предстоит обсудить очень много важных вопросов в регионе, где мы работаем совместно — как в Сирии, по йеменскому конфликту, стабилизации всего региона, и в более широком плане — в борьбе с терроризмом, где у нас имеется отличное партнерство", — сказал он журналистам в преддверии встречи с его коллегой.