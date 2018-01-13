Представители ЗПЧ посетили Армена Биляна и СмбатаБарсегяна

С самого раннего утра представители ЗПЧ РА находятся в УИУ «Больница осужденных» и «Нубарашен» - с целью навестить Армена Биляна и СмбатаБарсегяна, ознакомиться с их условиями и состоянием здоровья.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата Омбудсмена РА.

По итогам визита последует дополнительная информация.