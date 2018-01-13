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Представители ЗПЧ посетили Армена Биляна и СмбатаБарсегяна


С самого раннего утра представители ЗПЧ РА находятся в УИУ «Больница осужденных» и «Нубарашен» - с целью навестить Армена Биляна и СмбатаБарсегяна, ознакомиться с их условиями и состоянием здоровья.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата Омбудсмена РА.

По итогам визита  последует дополнительная информация.




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