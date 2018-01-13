МЧС РА предупреждает, что по данным на 11:00 часов 13января на территории Армении есть труднопроходимые дороги.

13 января днем, 14 января ночью и 17 января погодаожидаетсябезосадков. 13 января ночью, 14 января днем и 15-16 января на значительной территории республики время от времени ожидаются осадки, в отдельных районах возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Автодорога Сотк-Карвачар и перевал Варденяцтруднопроходимы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИМЧС РА, в Апаране идет снег, на автодороге Сотк-Карвачар туман.

На дороге Сисиан-Горис гололед.

Всем водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации департамента ЧС Министерства внутренних дел Грузии и Центра кризисного управления Южной Осетии МЧС России, дорога Степанцминда-Ларс открыта только для легкого транспорта.

По данным Центра кризисного управления Южной Осетии МЧС России на 11.30 часов 12 января, на российской стороне стоят 57 грузовиков и 12 пассажирских машин.