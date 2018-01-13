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Автодорога Сотк-Карвачар и перевал Варденяцтруднопроходимы


МЧС РА предупреждает, что по данным на 11:00 часов 13января на территории  Армении есть труднопроходимые дороги.

 13 января днем,  14 января  ночью и 17 января погодаожидаетсябезосадков. 13 января ночью,  14 января  днем и 15-16 января на значительной  территории республики  время от времени  ожидаются осадки,  в отдельных районах возможно усиление  ветра до  15-20 м/с.

Автодорога  Сотк-Карвачар и перевал Варденяцтруднопроходимы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИМЧС РА, в Апаране идет снег, на автодороге  Сотк-Карвачар туман.

На дороге Сисиан-Горис гололед.

Всем  водителям рекомендуется  ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации  департамента ЧС Министерства внутренних дел  Грузии и Центра кризисного управления Южной  Осетии МЧС России, дорога Степанцминда-Ларс  открыта только для  легкого транспорта.

По данным Центра кризисного управления Южной  Осетии МЧС России на 11.30 часов 12 января, на российской стороне стоят 57 грузовиков и 12 пассажирских машин.




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