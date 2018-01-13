Роберт Ованисян и Карен Григорян победно стартовали на первенстве Армении по шахматам



В Доме шахмат имени Тиграна Петросяна 12 января стартовали 78-е мужское и 73-е женское первенства Армении. Как передает Арменпресс, среди мужчин с победой стартовали Роберт Ованисян и Карен Григорян. Вничью завершились партии Пашикян-Габузян, Саркисян-Петросян, М.Петросян-Мартиросян. Среди женщин в первом туре успеха достигли Мария Геворкян, Мария Курсова, Анна Саркисян, Сирануш Гукасян. Вничью сыграли Наре Аркелян и ЛилитГалоян. 78-е мужское и 73-е женское первенства Армении завершатся 20 января. В этом году самый высокий рейтинг у Тиграна Петросяна (2606). 78-е мужское и 73-е женское первенства Армении завершатся 20 января. В этом году самый высокий рейтинг у Тиграна Петросяна (2606).