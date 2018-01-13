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Роберт Ованисян и Карен Григорян победно стартовали на первенстве Армении по шахматам


В Доме  шахмат имени Тиграна Петросяна 12 января стартовали 78-е мужское и 73-е женское первенства Армении. 

Как  передает Арменпресс, среди мужчин с победой  стартовали Роберт Ованисян и Карен Григорян. Вничью завершились партии Пашикян-Габузян, Саркисян-Петросян, М.Петросян-Мартиросян. 

Среди женщин в первом туре успеха достигли  Мария Геворкян, Мария Курсова, Анна Саркисян, Сирануш Гукасян. Вничью сыграли Наре Аркелян и ЛилитГалоян.

78-е мужское и 73-е женское первенства Армении завершатся 20 января. В этом году самый высокий рейтинг у  Тиграна Петросяна (2606).


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